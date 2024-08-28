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Arızalanan aracın bulunduğu noktadan geriye doğru trafik yoğunluğu gözlemleniyor. Yoğunluğun, Fevzi Çakmak Caddesi kavşağında zirveye ulaştığı bildirildi. Söz konusu güzergahı kullanacak olan sürücülerin alternatif yolları değerlendirmeleri ve trafik durumunu göz önünde bulundurarak seyahat etmeleri öneriliyor.

İzmir'in Bornova ilçesi Ankara Caddesi üzerindeki 252. Sokak mevkiinde, merkez istikametine doğru seyreden sağ şeritte bir araç arızalandı. Yetkililer, güvenlik önlemlerini alarak arızalı aracı yol dışına çekme çalışması başlattı. Ancak, bu durum trafik akışını olumsuz etkiliyor ve yoğunluk meydana getiriyor.

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