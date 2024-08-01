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Ankara Caddesi Osman Kibar tünel çıkışı Ege Üniversitesi Hastanesi viyadük çıkışında merkez istikametine arızalı araç mevcuttur. Aracı yol dışı yapma çalışması devam ediyor olup bu noktadan geriye doğru trafik akımının sonu Türkan Özilhan Hastanesi mevkiindedir. Güzergahı kullanacak olan sayın yol kullanıcılarımızın bilgisine sunulur.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri, Ankara Caddesi Osman Kibar Tüneli çıkışında merkez istikametine doğru arıza lı bir araç bulunduğunu bildirdi.

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