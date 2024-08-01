İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri, Ankara Caddesi Osman Kibar Tüneli çıkışında merkez istikametine doğru arızalı bir araç bulunduğunu bildirdi.
Açıklamanın tamamı şu şekilde:
Ankara Caddesi Osman Kibar tünel çıkışı Ege Üniversitesi Hastanesi viyadük çıkışında merkez istikametine arızalı araç mevcuttur. Aracı yol dışı yapma çalışması devam ediyor olup bu noktadan geriye doğru trafik akımının sonu Türkan Özilhan Hastanesi mevkiindedir. Güzergahı kullanacak olan sayın yol kullanıcılarımızın bilgisine sunulur.
Kaynak: Haber Merkezi