Ankara Caddesi üzerinde, Kemalpaşa istikametinde, Özgörkey önünde meydana gelen trafik kazası, bölgedeki trafik akışını olumsuz etkiledi. Olay yerine hızla intikal eden güvenlik ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini alarak kazaya karışan araçları yol dışına çekme çalışmalarını sürdürüyor.

Alternatif güzergah önerisi

Kazanın ardından Ankara Caddesi’nde trafik akışı önemli ölçüde aksadı. Yoğunluk, Koçtaş ışıkları mevkiine kadar uzandı. Yol kullanıcıları, bu bölgeden geçerken uzun süreli beklemelerle karşılaşabileceği için alternatif güzergahları tercih etmeleri tavsiye ediliyor.

Sürücülere uyarı

Yetkililer, kazayla ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki trafiğin normale dönmesi beklenirken, sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.