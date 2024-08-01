Ankara Caddesi merkez istikameti Egemak köprü çıkışında bu sabah saatlerinde zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu artarken, sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri öneriliyor.

Kazanın Detayları

Egemak köprü çıkışında gerçekleşen kazaya birden fazla araç karıştı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar olduğu bildiriliyor, ancak can kaybı bilgisi henüz gelmedi.

Trafik Durumu ve Alternatif Güzergahlar

Kaza nedeniyle trafik akışı ciddi şekilde aksadı. 252 Sokak Kavşağı'na kadar uzanan yoğunluk, sabah işe gidiş saatlerinde sürücüleri olumsuz etkiledi. Yetkililer, sürücülere alternatif yolları kullanmalarını ve dikkatli olmalarını tavsiye ediyor.

Kazanın Nedeni ve İnceleme

Olayın nedenine ilişkin araştırmalar devam ediyor. İlk bulgular, aşırı hız ve takip mesafesi ihlali olabileceğini işaret ediyor. Kazayla ilgili detaylı inceleme ise polis tarafından sürdürülüyor.