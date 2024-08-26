İzmir'in Bornova ilçesinde, Ankara'nın merkez istikameti Zafer Payzın Kavşağı çıkışında bulunan sol şeritte arızalanan bir araç, trafikte aksamalara neden oldu. Olay, Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi.

Arızalanan araç trafiği etkiliyor

Arızalanan araç, sol şeritte park halindeyken, çevredeki güvenlik ekipleri hemen harekete geçti. Ekipler, aracın yol dışına alınması için gerekli güvenlik önlemlerini aldı ve çalışmalarını sürdürdü. Aracın bulunduğu noktadan geriye doğru yaklaşık 400 metrelik bir alan trafik yoğunluğuna yol açtı.

Sürücülere uyarı

Yol kullanıcılarına, söz konusu güzergahı kullanırken dikkatli olmaları ve olası trafik sıkışıklığından etkilenmemek için alternatif yolları değerlendirmeleri öneriliyor. Yetkililer, arızalanan aracın yol dışına çekilmesinin ardından trafiğin normale dönmesini bekliyor.