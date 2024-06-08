Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye olarak katıldıkları Ankara’daki ÇEVREFEST’te, “Yaptığımız işleri Kayseri’de değil, Türkiye’de bir ilk olsun diye çaba sarf ediyoruz.” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Talas Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ankara’daki Başkent Millet Bahçesinde “Hepimizin bir dünyası var” temasıyla düzenlenen ‘ÇEVREFEST’te çevre konusunda gerçekleştirdiği örnek proje ve uygulamalarını sergiliyor.

6-9 Haziran 2024 tarihleri arasında ziyaretçileri ağırlayan festivalin açılış törenine katılan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye olarak açtıkları stantla ilgili bilgiler verdi.

TALAS BELEDİYESİ’NİN ÖRNEK ÇEVRE PROJELERİ

Festival ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Yalçın, “Ankara’da ÇEVREFEST’teyiz. Uluslararası düzeyde güzel bir açılış oldu. Çok sayıda belediye ile çevreyle alakalı enerjiden katı atığına kadar firmalar katılıyor. Böyle etkinliklerde insanlar birbirinden istifade eder. Biz de burada 5 önemli projemizi öne çıkarak katılmış bulunuyoruz. Başta bugünlerde konuşulan sokak hayvanlarıyla ilgili 4 yıl önce hayata geçirdiğimiz Talas Pati Evi Doğal Yaşam Alanını burada örnek proje olarak anlatıyoruz. Aynı zamanda plastik atıklardan yaptığımız ve hem yüzde 20 daha ucuza mal ettiğimiz hem de daha kaliteli asfalt projemizi de sergiliyoruz. 100 metrekarelik Talas Millet Bahçesi’ni karbon yutak alanı olarak ilan edip Kayseri’nin endemik bitkilerini kullanarak bir günlük karbon monoksit veya sera gazını oksijene çeviren çalışmamız da burada yer alıyor. Ayrıca 4 yıl önce katı atıkları geri dönüşüme dönüştüren ve cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan’dan aldığımız sıfır atık projemiz de sergileniyor. İnovasyon projemiz de ayrı bir çalışma. Hakikaten yaptığımız işleri Kayseri’de değil Türkiye’de ilk olsun diye çalışıyoruz. Ev sahipliğinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

BAKAN ÖZHASEKİ’YE PROJE VE UYGULAMALARI ANLATTI

Başkan Yalçın, ÇEVREFEST kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra bakanlık yetkilileri ve stant açan diğer temsilcilerle de karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Talas Belediyesi standını gezen vatandaşlar da yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı ve duydukları memnuniyeti dile getirdi.