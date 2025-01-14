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Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Ankara ve Çubuk'taki hastanelere kaldırıldı.

İstanbul'da sahte içki faciası: Yedi ölü, iki gözaltı

İstanbul'da sahte içki faciası: Yedi ölü, iki gözaltı

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Çarpmanın şiddetiyle hızlanan otobüs yolcu indirmek için kenara yaklaşan Muzaffer Arıcı yönetimindeki 06 CDV 19 dolmuşa ve onun yanından geçen Mahmut Yılmaz idaresindeki 06 CGH 76 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada 33 kişi yaralandı.

Çubuk-Ankara yolu üzerindeki Güldarpı Mahallesi'nde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Hayati Yüksel yönetimindeki 06 DMV 565 plakalı otobüs, kendisi ile aynı firmaya işçi taşıyan Gökhan Karataşoğlu idaresindeki 34 KTP 53 plakalı otobüse arkadan çarptı.

Ankara 'nın Çubuk ilçesinde ikisi otobüs , dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nda 33 kişi yaralandı.

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