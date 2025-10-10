Ankara Garı’nda 10 Ekim 2015’te meydana gelen bombalı saldırının 10. yıldönümünde, DEM Parti ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla “Anma ve Adalet Yürüyüşü” gerçekleştirildi.

Ankara Garı’nda 10. yıl anması

10 Ekim 2015’te Ankara Garı önünde yaşanan bombalı terör saldırısının 10. yıldönümünde, kentte “Anma ve Adalet Yürüyüşü” gerçekleştirildi.

Yürüyüşe DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik, Ulus metro istasyonu önünden başlayarak önce Ankara Garı’na, ardından Ankara Adliyesi’ne yürüyüş şeklinde devam etti.

"Hesap sorulmalı"

Yürüyüş sonrası basın açıklaması yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, katliamın sorumlularının ve ihmali olanların bugüne kadar hesap vermediğini belirtti:

“Dünyanın neresinde böyle bir katliam işlenseydi, muhtemelen bir bürokrat istifa ederdi. Ancak maalesef ülkemizde gar ve benzeri katliamlarda bugüne kadar ihmali olan, yol veren kişiler ne özeleştiri verdi ne de yargılandı.”

Bakırhan, Gar Katliamı ve benzeri olayların sorumlularının barış ve demokrasi geldiğinde hesap vereceğini vurguladı.

Soru önergeleri ve araştırma komisyonu çağrısı

DEM Parti’nin, TBMM’de defalarca soru önergesi verdiğini ve araştırma komisyonu kurulmasını talep ettiğini aktaran Bakırhan, şunları söyledi:

“Bu ve benzeri katliamların bir daha Türkiye topraklarında yaşanmaması için elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyacağız.”

Ayrıca, katliamda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve dernek yöneticilerine teşekkür ederek, onların mücadelesini sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Yürüyüş boyunca katılımcılar, barış ve adalet vurgusu yaptı.

Etkinlikte, 10 yıldır davayı Türkiye gündeminde tutan aileler ve dernek yöneticileri onurlandırıldı, dayanışma mesajı verildi.