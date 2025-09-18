Ankara İl Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 22. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için yaptığı başvuruyu reddetti. Kararın ardından, kurultayın yapılması kesinleşti.

CHP’den açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Eylül Pazar günü yaptığı basın toplantısında kurultay kararını “tamamen teknik ve hukuki bir adım” olarak nitelendirdi. Özel, sürecin Yüksek Seçim Kurulu ve ilgili mahkeme kararlarıyla uyumlu olduğunu vurguladı.

Olası kayyım durumu

Özel, olası bir kayyım atanması senaryosunu değerlendirdi:

“Bunu hiç öngörmüyorum ama diyelim ki 15’inde partinin Genel Başkanlığına kayyım atandı; o kayyum en fazla altı gün görevde kalır. Altı günün sonunda parti, seçilmiş Genel Başkanı yeniden belirleyecektir.”

YSK ve seçim kurulu süreci

2820 sayılı Kanun, siyasi partilerin organ seçimlerinde ilçe seçim kurulu başkanını görevlendiriyor. İlçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların üst kurul olan il seçim kurulu veya YSK tarafından incelenme yetkisi bulunmuyor. Ancak tam kanunsuzluk durumunda, YSK itiraz ve şikayetleri esastan inceleyip kesin olarak karara bağlayabiliyor.