Olay, 19 Haziran 2024 Pazartesi günü öğle saatlerinde Kahramankazan ilçesi Pazar Mahallesi'ndeki Kurtboğazı Baraj Gölü'nde meydana geldi.
Suriye uyruklu Muhammet Elzinga (21), kardeşi Ahmet Elzinga (18) ve kuzenleri Ali Elzinga (18), serinlemek için baraj gölüne girdi. Baraj kenarında bulunanlar durumu fark edip jandarmaya haber verdi.
Kurtarma çalışmaları
İhbar üzerine bölgeye AFAD, Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ve Polis Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, baraj gölünde botla arama çalışması başlattı. Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmaları sonucunda 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Sudan çıkarılan cenazeler, Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.