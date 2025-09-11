AFAD, Ankara’nın Kalecik ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.
Ankara Kalecik’te 3.5 büyüklüğünde deprem
Ankara’nın Kalecik ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 20.28’de gerçekleşen yer sarsıntısı 8.63 kilometre derinlikte kaydedildi.
Çevre ilçelerde de hissedildi
Deprem Kalecik’in yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
AFAD, depremin ardından bölgedeki gelişmeleri takip ettiklerini ve olumsuz bir ihbar almadıklarını duyurdu.