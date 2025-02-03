Ankara’nın Keçiören ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası, paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Tofaş Serçe marka bir otomobil, önündeki araca hızla çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücülerden biri hafif şekilde yaralandı.

Soruşturma devam ediyor

Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.