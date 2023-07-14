ANKARA (AA) - FATİH ÇAKMAK - Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, sezona iyi hazırlandıklarını, bu sezon ligin zirvesini zorlayıp yarışın içinde olacaklarını söyledi.

Başkent ekibinin yeni teknik direktörü Gülpınar, takımın yeni sezon hazırlıklarını AA muhabirine değerlendirdi.

Kariyerine İstanbul Başakşehir'de yardımcı antrenör olarak başladığını ve 7 yıldır profesyonel olarak teknik direktörlük yaptığını belirten Gülpınar, "Her şeyden önce bu ligde Keçiörengücü'nün bir oyun karakteri var. Keçiörengücü yıllardır bu ligde yarışmacı bir takım oluyor, aynı şekilde devam edeceğiz. Öncelikle göze hoş gelen bir futbol oynatacağız. Maça gelen taraftarlarımızın izlemekten keyif alacağı bir futbol mantalitesi oturtmaya çalışacağız. Zaten süre gelen oyun anlayışı da bu, inşallah bunun devamını sağlamaya çalışacağız" diye konuştu.

Genel itibarıyla oyuncu kadrosunun geçen sezondan devam ettiğine dikkati çeken Gülpınar, "Eksilenler de oldu yerine gelenler de oldu, başka transferlerimiz de gelecek. Bir iki mevkide eksiğimiz var onları da acele etmeden yerine koyup inşallah güçlü bir kadroyla lige başlamak istiyoruz." dedi.

Mor-beyazlı takımın 2023-2024 sezonunda Süper Lig hedefi olduğunu vurgulayan Gülpınar, "Keçiörengücü'nün hedefi her zaman zirve olmuştur, hem hazırlayıcı olarak hem de yarışmacı olarak. Bir taraftan Türk futboluna geçen senelerde olduğu gibi yeni isimler kazandırmayı görev edinmiş bir kulüp var bir taraftan da yarışmacı bir takım var. Geçen sezon son haftalara doğru form düşüklüğünden dolayı biraz sıkıntı oldu ve play-off yakalanamadı ama inşallah bu sezon zirveyi zorlayıp bu yarışın içinde olacağız." ifadelerini kullandı.





- "Bir sistem takımı oluşturmak istiyoruz"

Futbol felsefesinin sorulması üzerine de Gülpınar, "İşin açıkçası bir sistem takımı oluşturmak istiyoruz. Savunmada, hücumda ne oynadığını bilen, oyun opsiyonları olan, geçiş ve set hücumlarında ne yaptığını bilen, savunma yaparken de doğru savunma yapabilen, bireysel oyuncuların günlük performanslarına bağlı kalmaktan ziyade genel takım performansını yukarı çeken bir oyun oynatmaya çalışacağız. Önceden çalıştırdığımız takımlarda da hep prensibimiz bu oldu. İnşallah bu sistemi buraya da oturtabilirsek hem savunmada hem hücumda ne oynadığını bilen bir takım ortaya çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenmanlara başladıklarını, takıma yeni katılan futbolcuların performanslarını da gördüklerini aktaran Gülpınar, "Hazırlık maçlarımız da oluyor, Bolu kampımız başlayacak. Lige hazır vaziyette girmek istiyoruz. Yoğun bir sezon olacak. Onun için fiziksel ve mental anlamda, oyun planı anlamında ne istediğimizi oyuncu arkadaşlarımıza anlatıp onlardan da karşılık vermelerini isteyeceğiz." diye konuştu.





- "Süper Lig titrini almaya çalışacağız"

Teknik direktör olarak bu takımla hayallerinin sorulması üzerine de Gülpınar, şunları söyledi:

"Keçiörengücü daha önce Süper Lig'de oynamamış bir takım, hedefimiz Süper Lig'e çıkıp ismimizin burada en azından hafızalarda kalmasını sağlamak. Tabii bu çok kolay bir şey değil ama sonuçta biz de çalışarak elimizden ne geliyorsa onu yapıp o titri almaya çalışacağız. Çalışmalarımızı bir haftadır yoğun bir şekilde başladı aynı şekilde devam edeceğiz. Biz üzerimize düşeni yapıp oyuncu kardeşlerimizden de performans anlamında kendi üzerlerine düşeni yapmalarını bekleyeceğiz. İnşallah uyumlu bir birliktelikle hedeflediğimiz yere gideceğiz."

Transferini istediği özel bir oyuncu olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Gülpınar, "Sol stoperimizin Bandırmaspor'a gitmesinden dolayı yerine bir oyuncu arayışımız var. Tek oyuncu olan bölgelerimiz var oralara da takviye ihtiyacımız var. Çok acele etmeden yapımıza ve oyun sistemimize uygun ve bütçe olarak da zorlamayacak oyuncularla takviyelerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.