Bunlar da ilginizi çekebilir

Açıklamada ayrıca Çorum FK'den Arda Yılmaztürk ve Bulvarspor'dan Oğuzcan Çalışkan'ın da transfer edildiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon kiralık olarak kadroda yer alan Görkem Bitin'le yeniden anlaşmaya varıldığı bildirildi.

ANKARA (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü , Pendikspor 'dan Görkem Bitin, Çorum FK'den Arda Yılmaztürk ve Bulvarspor'dan Oğuzcan Çalışkan'ı transfer etti.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.