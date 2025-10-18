Menemen FK, Bursaspor yenilgisini telafi edecek

Gözaltına alınan şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, metro güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi kısa sürede tespit etti ve gözaltına aldı.

Metroda çarşaflı bir şahsın erkek olduğunu fark eden bir vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Ankara’da Sıhhiye-Çayyolu metrosunda siyah çarşafla dolaşan bir erkek, vatandaşın dikkati sayesinde kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı. Polis, şahsın akli dengesinin yerinde olmadığını açıkladı.

