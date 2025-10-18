Ankara’da Sıhhiye-Çayyolu metrosunda siyah çarşafla dolaşan bir erkek, vatandaşın dikkati sayesinde kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı. Polis, şahsın akli dengesinin yerinde olmadığını açıkladı.
Vatandaşın dikkati olayı ortaya çıkardı
Metroda çarşaflı bir şahsın erkek olduğunu fark eden bir vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Polis hızlı müdahale etti
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, metro güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi kısa sürede tespit etti ve gözaltına aldı.
Şahsın durumu
Gözaltına alınan şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.