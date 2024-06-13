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Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında samanlık ve eski değirmen yandı.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ömerşeyhler Mahallesi'nde Bayram Çalıkaya'ya ait kullanılmayan değirmende henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan yangın da samanlık ve kullanılmayan değirmen yandı.

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