Özellikle Menderes Mahallesi 776. Sokak’ta yaşayanlar, farelerin hem sokaklarda dolaşmasından hem de araçlara zarar vermesinden endişe duyuyor.

Araç kablolarına zarar verdiler

Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, gece ortaya çıkan fareler park halindeki araçların kablolarını kemirerek hasara yol açıyor. Ayrıca sokaklarda bulunan çöplerden beslenen fareler, çevre kirliliğini ve kötü kokuyu artırıyor.

Cep telefonu kamerasıyla görüntülendiler

Vatandaşlar, mahalledeki fare istilasını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Görüntülerde, farelerin çöp kutuları ve sokak aralarında rahatça dolaştığı görüldü.

Mahalle sakinlerinden yetkililere çağrı

Farelerin sayısının giderek arttığını belirten mahalle sakinleri, geceleri dışarı çıkmaya korktuklarını söyledi. Yetkililere seslenen vatandaşlar, ilaçlama ve temizlik çalışmalarının bir an önce yapılmasını talep etti.

“Bu durum hem sağlık açısından riskli hem de günlük yaşamımızı olumsuz etkiliyor. Çocuklarımızı dışarı çıkarmaya korkuyoruz,” diyen mahalle sakinleri, sorunun acilen çözülmesini istiyor.