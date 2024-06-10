Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte beklenen hava sıcaklıkları ile ilgili vatandaşları uyardı.ANKARA (İGFA) - Önümüzdeki günlerde Ankara'da sıcaklıkların 36 dereceye kadar yükselmesi beklendiğini ifade eden Ankara Valiliği, il genelindeki sıcaklıklarla ilgili meteorolojik uyarıda bulundu.

Hafta sonu yağışla birlikte sıcaklıkların kent genelinde azalarak mevsim normalleri civarına inmesinin öngörüldüğü hava durumuna yönelik, 11-16 saatleri arasına dikkat uyarıs geldi.

Ankara Valiliği uyarısında, "Yüksek seyreden hava sıcaklıkları dolayısıyla kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadelerini kullandı.