Ankara'nın Polatlı ilçesinde, 16 yaşındaki H.N.K. adlı genç kız ve köpeği, 21 yaşındaki A.A. tarafından şiddetli bir saldırıya uğradı. Kurtuluş Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerinde yaşanan korkunç olay, yoldan geçen vatandaşların tepkisiyle sonlandı.

İddiaya göre, A.A. isimli şahıs, caddede yürüyen H.N.K.’ya yaklaşarak onu zorla otomobile bindirmeye çalıştı. Genç kızın köpeği de saldırgan tarafından defalarca tekmelendi. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında, olayın şiddeti arttı.

Sosyal medyada yayılınca tepki topladı

Olayın dehşet verici anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Genç kızın yere düşüp darp edildiği ve köpeğinin tekmelendiği anlar, izleyenleri şoke etti. Saldırgan, olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada otomobile binmeye çalışan kadını tekrar darp etti.

Kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Saldırganın kaçmasının ardından Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç kızın sağlık durumu iyiyken, köpeğinin kaybolduğu öğrenildi. Olayın ardından çevre sakinleri, polise ihbarda bulundu. Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, yapılan araştırmalar sonucu A.A. isimli zanlıyı tespit etti ve gözaltına aldı. Polis, zanlının sorgulamasına devam ediyor.