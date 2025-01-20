Ankara Emniyet Müdürlüğü, 21 Ocak'ta Ankara Spor Salonu'nda yapılacak olan program nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu. Trafik düzenlemeleri, etkinlik alanına ulaşımı sağlamak amacıyla 05:00'ten itibaren geçerli olacak.

Kapanacak yollar hangileri?

Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü, çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Ayrıca, Tren Garı Kavşağı'ndan bağlanan yan varyantlar ve Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne uzanan yollar da kapalı olacak. Program sona erene kadar bu güzergahlar kullanılamayacak.

Hipodrom Caddesi'nde de kapanma olabilir

Programın yoğunluğuna göre, Hipodrom Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile Mevlana Bulvarı arasındaki kısmı da ihtiyaç halinde araç trafiğine kapatılabilir. Yolda ilerlemek isteyen sürücüler için alternatif yollar kullanıma sunulacak.