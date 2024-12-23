Ankara Emniyet Müdürlüğü, Yenimahalle ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 bin litre kaçak alkol ele geçirdi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten açıklama geldi

Ankara Valiliği’nin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 23.12.2024 tarihinde (bugün) ilimiz Yenimahalle ilçesinde yapılan takipli çalışmalar neticesinde Nevşehir ilinde kaçak yollarla üretilen ve ilimize getirildiği tespit edilen 8 bin litre alkollü içki ele geçirilmiş, konuyla alakalı 3 şahsa adli işlem yapılmıştır.”

Soruşturma devam ediyor

Kaçak alkolün Nevşehir’de üretildiği ve Ankara’ya getirildiği belirlenirken, yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Operasyonda ele geçirilen alkol, maddi ve halk sağlığı açısından büyük bir tehlike oluşturduğu gerekçesiyle imha edilecek.