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Pankartta şu ifadeler yer aldı: “Mustafa Kemal’in askerleriyiz. Teğmenler onurumuzdur. Selam sana ey yılları heba olan genç!”

Ankara’da bir üst geçitte asılan pankart, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen Kara Harp Okulu teğmen lerine olan destek mesajını gündeme taşıdı. Mezuniyet töreninde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan 5 teğmen, disiplin soruşturması sonucu TSK ’dan ihraç edilmişti. Söz konusu ihraç kararının ardından, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayda, teğmenlere destek veren pankart dikkat çekti.

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