Ankara’da bir üst geçitte asılan pankart, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen Kara Harp Okulu teğmenlerine olan destek mesajını gündeme taşıdı. Mezuniyet töreninde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan 5 teğmen, disiplin soruşturması sonucu TSK’dan ihraç edilmişti. Söz konusu ihraç kararının ardından, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayda, teğmenlere destek veren pankart dikkat çekti.
Pankartta şu ifadeler yer aldı: “Mustafa Kemal’in askerleriyiz. Teğmenler onurumuzdur. Selam sana ey yılları heba olan genç!”
Kaynak: HABER MERKEZİ