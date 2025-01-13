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Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Üç katlı AVM’nin tavan kısmında çalışan bir işçi, bastığı kartonpiyer zeminin kırılması sonucu aşağıya düştü. AVM içerisinde alışveriş yapan vatandaşlar düşen işçiyi fark etti.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 17.00 sularında Çankaya ilçesindeki Panora AVM'de meydana geldi.

Ankara ’nın Çankaya ilçesinde bir AVM ’nin tavan kısmında çalışırken düşen işçi ağır yaralandı.

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