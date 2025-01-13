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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine AVM'ye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da sahte içki faciası: Yedi ölü, iki gözaltı

İstanbul'da sahte içki faciası: Yedi ölü, iki gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesi Or-An Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin havalandırma borularının olduğu tavan arasında çalışan Sezer P. (50), bastığı zeminin çökmesiyle alt kattaki yürüyen merdivenlere düştü.

Ankara 'da bir AVM 'nin havalandırma borularının bulunduğu tavan arasında çalışırken çökme nedeniyle yürüyen merdivenlere düşen işçi , yaşamını yitirdi.

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