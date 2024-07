Sabah saatlerinde Ankara Kuzey Protokol Yolunda, başıboş iki at yola çıkarak trafiği tehlikeye düşürdü. 06 BJA 105 plakalı otomobil, aniden yola çıkan atlardan birine çarptı. Yaralı at, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne kaldırılırken, diğer at İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gözetim altına alındı.

Diğer at yaralı atın başında bekledi

Kazadan önce cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, başıboş atların yoğun araç trafiği arasında kaldığı görülüyor. Otomobilin çarptığı at, savrularak yerde kanlar içinde kalırken, diğer at yaralı atın başında bekledi. Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.