Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bıçakla 3 kişiyi yaralayan saldırgan, polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Olayda yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Dün akşam saat 19.30 sıralarında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Soğuksu Caddesi'nde meydana gelen olayda, U.Y. adlı bir kişi henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçakla 3 kişiyi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin tüm uyarılarına rağmen sakinleşmeyen U.Y., polise de saldırı girişiminde bulundu.

O anlar kamerayla kaydedildi

Polis ekipleri, saldırganı durdurmak amacıyla önce havaya ateş açtı. Ancak U.Y. durmamakta ısrar edince, polisler tarafından kalçasından vurularak etkisiz hale getirildi. O anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, saldırganın vurulduktan sonra yere düştüğü ve yanında bulunan kadının polise tepki gösterdiği görülüyor.

Yaralıların sağlık durumu iyi

Hafif yaralanan 3 kişi ile saldırgan, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.

Facianın önüne geçildi

Olay anında caddede bulunan görgü tanıkları, saldırganın aniden bıçağını çıkararak etraftakilere saldırdığını belirtti. Çevredekiler büyük bir panik yaşarken, polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde daha fazla yaralanma ve can kaybının önlendiği ifade edildi.