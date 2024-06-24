Türkiye Ragbi Federasyonu'nun duyurusuna göre, 29-30 Haziran tarihlerinde Ankara Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu'nda düzenlenecek final etabında, Türkiye'nin en iyi 12 flag futbol takımı şampiyonluk için sahaya çıkacak.

12 takım, tek hedef 'şampiyonluk'

Final etabında yarışacak takımlar şunlar: Koç Rams, ODTÜ Falcons, Eagles, YTÜ Stallions, İstanbul Lions, İzmir Phoenix, Dragons, Çekmeköy Wolves, Boğaziçi Sultans, EASK Vipers, EHSK Lady Knights ve İstanbul Bulls.

Bu büyük mücadeleyi kaçırmayın! Ankara'daki bu tarihi an, Türk spor tarihinde bir ilk olacak ve nefes kesen anlara sahne olacak. Hangi takım şampiyon olacak? Bu sorunun cevabı, 29-30 Haziran'da belli olacak.

Flag futbol nedir? Nasıl oynanır?

Flag futbol, diğer adıyla "bayrak futbolu," kurallara dayalı bir takım sporudur. Türkiye'de yaygın olarak bilinmese de kadınlar arasında birçok bölgede oynanmaktadır.

Bayrak futbolu, Amerikan futboluna benzerliğiyle dikkat çekmektedir. Ancak, Amerikan futbolundan farkı, kask ve omuz korumaları olmadan oynanmasıdır. Bu sporda kullanılan ekipmanlar yerine, oyuncuların beline bayraklar bağlanır. Türkiye'de henüz bayrak futboluna özel bir federasyon kurulmamış olup, bu spor dalı Ragbi Federasyonu'na bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

Bu sporda oyuncu sayısı 5, 6 veya 7 kişi olabilir. Beş kişilik maçlarda, rakip takımın bayrağını çekmek dışında herhangi bir fiziksel temas yasaktır. Ancak, altı veya yedi kişilik maçlarda blok yapılmasına da izin verilmektedir. Bayrak futbolunda, rakibe doğrudan hücum etmek yerine, oyuncuların bellerine bağlı bayrakları almak yeterlidir. Bu nedenle bayrak futbolu, daha az agresif bir oyun olarak öne çıkar.