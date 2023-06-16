10 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Hacılar Apartmanı'nda yaşanan zehirlenme olayının binada oturan Somalili bir ailenin evlerini ilaçlatması nedeniyle yaşandığı belirtildi. Evden sızan kimyasal nedeniyle 1'inci kattaki dairede oturan Türkan Sabancılar (39) ve kızı Elif Sude Sabancılar (10) hayatını kaybetti. Zehirlenen 1'i ağır, 10 kişi de hastanede tedaviye alındı. Bölgede çalışan ekipler, dairede ilaçlama için kullanımı yasak olan 'alüminyum fosfat' kullanıldığını ve bu kimyasalın sıcaktan genleşip buharlaşarak tüm apartmana yayıldığını belirtti. Olayın ardından 4 katlı bina ile yanındaki bina tahliye edildi.

'SU DÖKÜLMÜŞ OLSA BİNADAKİ HERKES ÖLÜRDÜ'

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, olay yerine gelerek incelemede bulundu. Altınok, bu olaydan ciddi bir ders çıkarılması gerektiğini belirterek, "Bu tür kimyasal maddelere kolay ulaşılmamalı. Satış hizmeti veren firmalar ve şirketlere de sınırlama getirilmesi lazım. Bunların ciddi anlamda denetlenmesi lazım. Allah’tan apartmanda su döken olmamış, eğer su dökülmüş olsa binadaki herkes ölürdü. Bu ilaçlamayı bir firmaya yaptırıyorlar. Firma ilaçlama yaptıktan sonra, '3 gün eve uğramayacaksınız' diyor. Bu ilaç genleşiyor ve daha sonra diğer yerlere koku geliyor" dedi.

Altınok ayrıca, evlerini ilaçlatan Somali uyruklu kişilerden 2'sinin gözaltına alındığını söyledi.

'VEFAT EDEN ELİF DÜN DE FENALAŞMIŞ'

Hacılar Apartmanı yöneticisi Songül Ak ise dünden bu yana binada ciddi anlamda bir koku olduğunu söyleyerek, "Koku gitsin diye çatı kapısını açtık. Kapılarını bantlamışlar ama koku oradan geliyordu. Ben bütün binaların zillerine basarak uyarmak istedim. Uyanan oldu, uyanmayan oldu. Ben de etkilendim, başım döndü. 2 kişi vefat etti. Vefat eden 10 yaşındaki Elif dün de fenalaşmış, ambulans çağırarak hastaneye götürmüşler. Ama 'bir şey yok' denilerek geri eve yollamışlar" diye konuştu. (DHA)

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