Ankara’nın Akyurt ilçesinde, haraç talebini reddeden kereste fabrikası sahibine silahlı saldırı düzenlemek isteyen saldırgan, silahının tutukluk yapması sonucu ölümden döndü.

Olay anı

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Akyurt ilçesindeki bir kereste fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, M.O.A. adlı şüpheli, fabrikası sahibinden haraç talep etti ancak olumsuz yanıt aldı. Tartışmanın ardından sinirlenen M.O.A., masadan suyu fabrikası sahibine fırlatarak belindeki tabancayı çıkardı ve ateş etmeye çalıştı. Ancak silah tutukluk yapınca, saldırganın planı suya düştü.

Silah tutukluk yapınca saldırgan sinirlenip kaçtı

Silahın tutukluk yapması üzerine fabrika sahibi, hızla odadan çıkarken, M.O.A. sinirle ofisin camlarını kırıp eşyaları dağıtarak fabrikadan kaçtı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, fabrika sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi ve şikayetçi oldu.