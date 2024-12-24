Ankara'nın Sincan ilçesinde, Polatlar mevkiinde meydana gelen korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır toplam 10 kişi yaralandı.

Kazaya servis aracı sebep oldu

Kazanın, bir servis aracı ile bir otomobilin çarpışması sonucu gerçekleştiği bildirildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazanın ardından, yaralılar hemen çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden kişinin kimliğiyle ilgili çalışmalar ise sürüyor.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor

Kazanın ardından, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.