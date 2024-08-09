Alınan bilgiye göre, sabaha karşı Ankara'dan Polatlı'ya seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, Olukpınar köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste sıkışanları kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazanın meydana geldiği güzergah trafiğe kapatıldı.

Editör: Mehrican Candemir