Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, inşaat halindeki bir gökdelenin önünde istiflenen yalıtım malzemeleri bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, gökdelene sıçradı ve yangının şiddetini artırdı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına karadan müdahale ederek alevlerin gökdelene daha fazla zarar vermesini önledi. Yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememiş olup, yetkililer tarafından kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Yangının nasıl başladığı ve ne tür hasarlara yol açtığına dair detaylı bilgi, yapılacak incelemeler sonucunda ortaya çıkacak.