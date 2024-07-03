Ankara'nın Sincan ilçesinde, inşaat hâlindeki sekiz katlı binanın 3'üncü katında çalışan 4 işçi, iskelenin çökmesi sonucu düşerek yaralandı.

Öğle saatlerinde Sincan ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde yapımı devam eden 8 katlı binanın dış cephesini boyayan dört işçi, iskele yardımı ile binanın 3'üncü katına çıktı.

Bir süre çalışan dört işçi, iskelenin çökmesi sonucu yere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.