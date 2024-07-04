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Evli ve iki çocuk babası Gül'ün sulama yaptığı inşaatın, müteahhit lik firması bulunan babasına ait olduğu öğrenildi.

Sağlık ekiplerince Kahramankazan Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Gül, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Atatürk Mahallesi Hürriyet Sokak'ta yapımı süren bir binanın inşaatında betonları sulayan Hasan Gül (40), dengesini kaybederek zemine düştü.

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