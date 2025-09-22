Ankara'nın Çankaya ilçesinde, iş insanı Z.E., şoförü Z.Ş. tarafından tabanca ile vuruldu. Z.Ş., olayın borç ve şirketin batması nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.

Şoförü tarafından vuruldu

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, sabah saatlerinde Z.E., şoförü Z.Ş. tarafından tabanca ile vuruldu. Olay, Cevizlidere Caddesi’nde bulunan 06 EZD 779 plakalı cipte meydana geldi. İnşaat iş kolunda faaliyet gösteren iş insanı Z.E. ile şoförü Z.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek, Z.Ş.’nin yanında bulunan tabanca ile Z.E.’yi bacağından vurmasına yol açtı.

Borçları ödemediği için vurmuş

Z.E., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bacağından vurulan Z.E.’nin sağlık durumu iyi. Polis, olayın yaşandığı cipi güvenlik şeridi içine alarak inceleme yaptı.

Olayın ardından kaçan Z.Ş., polis tarafından kısa sürede yakalandı ve gözaltına alındı. Şüpheli, ilk ifadesinde, patronu tarafından üzerine kurulan şirketin battığını ve borçların ödenmediğini ileri sürdü. Z.Ş., bu sebepten dolayı Z.E. ile tartıştıklarını ve olayın gerçekleştiğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Polis, şüpheli Z.Ş. ve olayla ilgili diğer detayları araştırmaya devam etmekte.