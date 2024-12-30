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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 12 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Ankara 'da IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik operasyon da 11 şüpheli gözaltına alındı.

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