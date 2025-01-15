Ankara'da CNC makine ustası Ersin Tarhan, "Karayip Korsanları" filminin ünlü karakteri Jack Sparrow'a kılığına bürünerek sokakları adeta kasıp kavuruyor. Saçları, sakalı ve makyajı ile dikkat çeken Tarhan, kostümüne uygun şekilde İstanbul'dan sonra başkent Ankara'nın farklı noktalarında da ilgi odağı haline gelmiş durumda.

Yerli Jack Sparrow

İzinli olduğu günlerde Jack Sparrow'un kostümünü giyerek, parklarda, metroda, balıkçılar çarşısında ve pazarda dolaşan Tarhan, insanlar tarafından sıkça fotoğraf çektirilmek üzere durduruluyor. Tarhan, bir yandan Jack Sparrow karakterine olan sevgisini gösterirken, diğer yandan çevresinden aldığı olumlu tepkilerle de mutlu oluyor.

Tarhan, karaktere büründüğü an çevresindeki insanların şok olduğunu ancak sonrasında fotoğraf çektirme isteğiyle yaklaştığını belirtiyor. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin artmasıyla, Jack Sparrow kostümünü giymek Tarhan için hem eğlenceli hem de keyifli bir deneyime dönüşmüş durumda.

Ersin Tarhan’ın Jack Sparrow serüveni

Tarhan, saçlarının uzun olduğu dönemde, sokakta gezerken insanların kendisini Johnny Depp'in canlandırdığı Jack Sparrow’a benzetmesiyle bu serüvenin başladığını söylüyor. Annelerinin de bu benzerlik üzerine yaptığı yorumla birlikte, Tarhan, Jack Sparrow kostümüne bürünmeye karar vermiş ve böylelikle sokakları adımlamaya başlamış.