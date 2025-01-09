Çankaya'da bir kahve dükkanına silahla rastgele ateş açan iki saldırgan, güvenlik kamerası kayıtları sayesinde kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Olayda can kaybı yaşanmazken, işletmede maddi hasar oluştu.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir kahve dükkanında yaşandı. A.K. ve B.B., bilinmeyen bir sebepten dolayı mekanın önüne gelerek silahla rastgele ateş açtı. O anlar, işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Neyse ki olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kahve dükkanında maddi hasar meydana geldi.

Saldırganlar kısa sürede yakalandı

Polis ekipleri, olayın ardından hızlıca harekete geçerek saldırganları tespit etti. Kullandıkları araç belirlenen A.K. ve B.B., kısa süre içinde gözaltına alındı. Saldırganlar, emniyetteki ifadelerinde suçlarını itiraf etti. Yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Suç aletleri saklandığı yerde bulundu

Ekipler, şüphelilerin suç aletlerini sakladığı yeri belirledi ve arazideki bir ağacın altına gizlenmiş tabancaları buldu. Ayrıca, telefonları üzerinden yapılan incelemelerde, saldırganların silah kullanacaklarına dair mesajlaşmalarına ulaşıldı. Ankara Emniyeti, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırının kasıtlı bir saldırı mı yoksa ani bir kavganın sonucu mu olduğu yönünde çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın devam ettiğine dikkat çekildi.