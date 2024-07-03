ANKARA (AA) - Karadağ'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Karadağ Devlet Günü münasebetiyle resepsiyon düzenlendi.

Assembly One Tower'da düzenlenen resepsiyona Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Kastratovic, burada yaptığı konuşmada, resepsiyona katılan misafirlere teşekkür etti.

Karadağ'ın 1879'da İstanbul'da diplomatik misyonunu açtığını belirten Kastratovic, "Bu misyon bir süre için dünyadaki tek diplomatik misyon olmuştur. Bu yıl Karadağ Prensliği ile Osmanlı İmparatorluğu arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 145. yılını kutluyoruz." dedi.

Kastratovic, 2023'te Avrupa'daki en yüksek ekonomik büyüme oranına sahip olan Karadağ'ın, dünyanın en hızlı büyüyen beşinci turizm destinasyonu ilan edildiğine işaret etti.

Karadağ ve Türkiye'nin ortak tarih ve kültür benzerliği nedeniyle özel ilişkiler sürdüren iki dost ülke olduğuna dikkati çeken Kastratovic, "İki ülke arasında çok değerli bir bağı temsil eden 250 binden fazla Karadağ kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Kastratovic, Türkiye ve Karadağ'ın ortak çabalarının sonuç verdiğini ve ekonomik ilişkilerin geliştiğini görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin 2023'te yabancı yatırımcılar arasında üçüncü sırada yer aldığını belirten Kastratovic, ticaret hacminin 2022'ye kıyasla neredeyse yüzde 10 arttığına işaret etti.

Kastratovic, Ankara ve İzmir'den yakın zamanda eklenen doğrudan uçuşlarla beraber turist sayılarının da artmasını beklediğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, 2023'te Karadağ'da yatırımları teşvik etmek amacıyla önde gelen Karadağlı ve Türk şirketler tarafından kurulan Türk Ticaret Odası'nın (TurkCham) resmi açılışını yaptığını hatırlatan Kastratovic, Ankara'da kaldığı süre boyunca gösterdikleri misafirperverlik için Türk halkına ve Dışişleri Bakanlığındaki meslektaşlarına teşekkür etti.

- "Ülkelerimizin uluslararası platformlarda birbirlerini desteklemeleri, işbirliğimizin sağlam temellerini oluşturmaktadır"

Bakan Ersoy da Karadağ Devlet Günü'nü en içten duygularla kutladığını belirterek, "Türkiye, Karadağ ile müşterek bir tarihi ve kültürü paylaşmaktadır. Bu ortak tarihi ve kültürel paydamız, milletlerimiz arasındaki güçlü beşeri bağlar, dostane siyasi ilişkilerimiz, ülkelerimizin uluslararası platformlarda birbirlerini desteklemeleri, işbirliğimizin sağlam temellerini oluşturmaktadır." dedi.

Ersoy, Türkiye'nin, Karadağ ile 2017'den bu yana NATO müttefiki olmaktan memnuniyet duyduğuna değinerek, "İlişkilerimizin, İttifak bünyesinde de gelişmesine ve savunma işbirliğimizin ivme kazanmasına katkısını önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Karadağ'ı ziyaret ettiğini belirten Ersoy, "Türkiye, Karadağ ile sahip olduğu dostluk ve işbirliği ilişkilerinin her alanda güçlenmesini, daha da sağlam bir ortaklığa dönüşmesini arzu etmektedir. Esasen, bunun için gerekli ahdi zeminimizi geçtiğimiz yıllarda oluşturmuş bulunmaktayız." dedi.

Karadağ'la ikili ticaret hacminin 2023'te 197 milyon dolara ulaştığını ifade eden Ersoy, "Doğrudan yabancı yatırımlar bakımından Karadağ'da en üst sıralardayız. Türkiye, 2023'te 85 milyon avro ile Karadağ'daki en büyük üçüncü yabancı yatırımcı konumuna yükseldi." diye konuştu.

Bakan Ersoy ayrıca şunları kaydetti:

"Kurumlarımız Karadağ'daki faaliyetleri ile takdir toplamaya ve ikili ilişkilerimize artı değer katmaya devam ediyor. TİKA, açılışından bu yana Karadağ'da toplam değeri 25 milyon avroyu aşan 450'nin üzerinde proje ve faaliyet gerçekleştirmiştir. Türkiye burslarından bugüne kadar faydalanan Karadağlı öğrenci sayısı 400'den fazladır. Her geçen sene daha fazla Karadağlı öğrenci burslarımıza başvurmaktadır. Podgoritsa Yunus Emre Türk Kültür Merkezi kuruluşundan bu yana 2 bine yakın öğrenciye Türkçe eğitimi vermiştir. Ülkelerimizin ortak çıkarları doğrultusunda daha fazlasını yapabileceğine inanıyor, her düzeyde yakın temaslar kurulmasını arzuluyoruz."