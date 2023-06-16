Doğa Başak ÖZTÜRK-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminin sona ermesiyle öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Yeni Turan İlkokulu'ndaki öğrencilerin karnelerini Ankara Valisi Vasip Şahin dağıttı.

Ankara'da, 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminin sona ermesiyle okullarda karne heyecanı yaşandı. Ankara Valisi Vasip Şahin de Altındağ ilçesindeki Yeni Turan İlkokulu'nda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Öğrencilere karnelerini dağıtan Şahin, "Eğitim ve öğretim yılı sona erdi. Öğrencilerin karnelerine yansıyan başarılarını tebrik ediyorum. Öğretmenlerimize sezon boyu verdikleri emekler için teşekkür ediyorum. Velilerimize, okul yönetimlerimize ve öğretmenlerimize çocukların daha iyi yetişmesi için yaptıkları iş birlikleri için teşekkür ediyorum. Her bir öğrencimize karneyle birlikte birer kitap verdik. Tabii okuyacakları kitap bununla sınırlı değil. Bizim okul kütüphanelerimiz, ilçe kütüphanelerimiz her zaman çocuklarımızın hizmetine hazır" dedi.

Karne alan öğrenciler de bugün mutlu ve heyecanlı olduklarını belirterek, yaz tatilinde kitap okuyup, ders çalışmaya devam edeceklerini söyledi. (DHA)

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