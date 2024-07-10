Ankara'nın Ayaş yolu ile Fatih Caddesi kesişiminde şehir içi yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazaya tanık olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüsteki 5 yolcu çeşitli yaralanmalarla hastanelere kaldırıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıların tedavi süreci başlatıldı. Kavşakta yaşanan çarpışma nedeniyle trafikte geçici bir aksama yaşandı ve olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Yetkililer, kaza ile ilgili detaylı incelemenin sürdüğünü ve soruşturmanın sonuçlarına göre gerekli adımların atılacağını belirtti.