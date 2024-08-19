Ankara'nın Keçiören ilçesi, korku dolu anlara sahne oldu. Osmangazi Mahallesi Havran Sokak'ta bulunan bir marketin sahibi, firari bir hükümlü tarafından rehin alındı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Olayın detayları

İddiaya göre, firari hükümlü market sahibini rehin alarak elinde silah tutmaya devam etti. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen müzakereci polisler, firari hükümlüyü silahını bırakmaya ikna etmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı.

Operasyon süreci

Durumun kontrolden çıkması üzerine Özel Harekat polisleri devreye girdi. Yapılan operasyon sonucunda firari hükümlü etkisiz hale getirildi. Neyse ki, rehin alınan market sahibi yara almadan kurtarıldı ve güvenli bir şekilde olay yerinden uzaklaştırıldı.

Soruşturma devam ediyor

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, polis yetkilileri konuyla ilgili detayları açıklamayı sürdürüyor. Bu tür korku dolu olayların ardından halkın güvenliğini sağlamak adına çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.