Kumar borcu nedeniyle çıkan tartışmada Mustafa Demir pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Saldırgan Ali Giraç kısa sürede yakalandı.

Ankara’nın Mamak ilçesi Ekin Mahallesi'ndeki Polatlar Stratejik Düşünebilmeyi Geliştiren Oyunlar Derneği'nde gece saatlerinde yaşanan kanlı olay, büyük infial yarattı. Kumar oynayıp para kaybeden 24 yaşındaki Ali Giraç, borç istediği akrabası Mustafa Demir'den (45) olumsuz yanıt alınca pompalı tüfekle cinayet işledi.

Pompalı tüfekle derneğe geri döndü

Oyun sırasında borç talebine olumsuz yanıt alan Giraç, öfkeyle evine giderek pompalı tüfeğini aldı ve tekrar derneğe döndü. Giraç, Demir ve arkadaşı B.D.’ye ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Mustafa Demir ağır yaralanırken, B.D. saklanarak saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Hastanede hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Demir’i Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Saldırgan kısa sürede yakalandı

Olay yerinden yaya olarak kaçan ve çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen Ali Giraç, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.