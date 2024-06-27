Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir lunaparkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Edinilen bilgilere göre, lunaparktaki atış poligonunda meydana gelen kısa devre nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının, lunaparkın boş olduğu bir sırada meydana gelmesi olası can kayıplarını ve yaralanmaları önledi. Yangın, lunaparkta büyük çapta maddi hasara yol açtı. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.