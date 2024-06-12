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Mahalle sakini Fikret Özlek, 4 yıldır boş olan binaya girip çıkanlardan rahatsız olduklarını ifade ederek, buna çözüm bulunmasını istedi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, caddede trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Çankaya ilçesi Cinnah Caddesi 'ndeki Atakule'nin karşısında bulunan 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ANKARA (AA) - Başkentte metruk bina da çıkan yangın , itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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