İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi TBMM’de ziyaret etti. Bu görüşmede Yerlikaya, Bakanlığın son bir yılda gerçekleştirdiği faaliyetler ve güncel meseleler hakkında Bahçeli’ye kapsamlı bilgi verdi.

Kritik Konular Masaya Yatırıldı

Görüşme, özellikle Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ve Sinan Ateş cinayetiyle ilgili devam eden soruşturmalar nedeniyle dikkat çekti. Bakan Yerlikaya, terörle mücadele, çetelerle savaş ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda gelinen noktayı Bahçeli’ye aktardı.

Erdoğan’ın Talimatıyla Gerçekleşti

Habertürk'ün haberine göre, bu ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla gerçekleşti. Bakan Yerlikaya, Bahçeli’ye özellikle organize suç örgütleriyle mücadelede attıkları adımları ve elde edilen sonuçları anlattı. Ayrıca, bundan sonraki hedefleri hakkında da bilgi verdi.

Bahçeli’nin Soruları Yanıt Buldu

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ayhan Bora Kaplan davası ve İçişleri Bakanlığı’nda yaşanan olaylarla ilgili grup toplantılarında çeşitli sorular yöneltmişti. Bu görüşmede, Bakan Yerlikaya bu sorulara birinci elden yanıt verdi.

Kara Para ve Kayyum Düzenlemeleri

Görüşmenin bir diğer önemli konusu ise kara para ile mücadelede alınan tedbirler oldu. Şirketlere TMSF’nin kayyum olarak atanmasına ilişkin 8. Yargı Paketi’ndeki düzenlemeler ve genel olarak kayyum uygulamaları da detaylı bir şekilde değerlendirildi.