Ankara’da sabah saatlerinde yaşanan şehirlerarası otobüs kazasında, 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 27 kişinin yaralandığı bildirildi. Kaza, Ağrı’dan İzmir’e gitmekte olan bir yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu meydana geldi.

Kazada yakınları yaralanan Engin Aydemir, yaşadıkları korku ve süreci anlattı.

“Bizi arayıp yaralıların olduklarını söylediler”

Engin Aydemir, kazanın ardından yaşadığı süreci şu sözlerle aktardı: "Bildiğim kadarıyla kazada 9 kişi hayatını kaybetti. Otobüs, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden İzmir'e doğru yol alıyordu. Otobüste tanıdıklarım vardı ve bize yaralı olduklarını söyleyip konum attılar. Bu bilgi üzerine, Eskişehir’den yola çıkarak kaza yerine geldik."