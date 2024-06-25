Kaza, saat 10.00 sıralarında Ankara-Adana kara yolu Akin Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Şereflikoçhisar'dan Ankara yönüne giden M.D. yönetimindeki 16 KJE 50 plakalı otomobil, aynı yöne giden A.Ö.'nün kullandığı 06 DCA 920 plakalı kamyonete arkadan çarparak refüje savruldu.

Kaza sonrası müdahale

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü M.D. ile yanındaki İ.D., S.T.D., S.D. ve F.Y. yaralandı. Yaralılar, Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi ve Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumu

Kaza sonucu yaralanan 5 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı ve durumlarının stabil olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.