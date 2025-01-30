Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobil, araçların kaldırıma park edilmesi nedeniyle yol kenarından yürümek zorunda kalan öğrencilerin arasına daldı. İki öğrencinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansırken, sürücü otomobille olay yerinden kaçtı.

Kaza, akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CTP 853 plakalı otomobil, yatılı yurdunun bulunduğu bölgede kaldırımda park edilen araçlar nedeniyle yol kenarından yürümek zorunda kalan sekiz kişilik öğrenci grubunun arasına daldı.

Otomobilin üzerlerine geldiğini gören öğrenciler panikle kaçmaya çalışırken, aracın çarpıp sürüklediği iki kişi yaralandı. Öğrenciler yaralı arkadaşlarına yardım ederken, bu durumdan yararlanan sürücü ise otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Yaralılar, Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil park hâlinde bulundu

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı yaptığı çalışmada, kaza yapan otomobil park halinde bulundu. Otomobili terk eden sürücünün kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde öğrencilerin, araçların kaldırıma park etmesi nedeniyle yoldan yürüdüğü anlar yer alıyor.

Görüntülerin devamında, otomobilin hızla öğrenci grubunun arasına daldığı, bazı öğrencilerin panikle kaçıştığı ve bazı öğrencilerin ise otomobilin çarpmasıyla sürüklendiği görüldü.

Kazadan hemen sonra öğrenciler yaralı arkadaşlarıyla ilgilenirken bu arada sürücünün geri manevra yapıp, olay yerinden kaçtığı görüntülere yansıdı.