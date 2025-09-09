Parkta yaşanan kavgada Fatih Acacı, akranı D.G. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan saldırgan, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Pursaklar Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Acacı ile yaşıtı D.G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine D.G., yanında taşıdığı bıçakla Acacı’ya saldırdı.

Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Fatih Acacı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Acacı, hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan D.G., Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, park çevresindeki güvenlik kameraları da mercek altına alındı. Cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Mahalle sakinleri, iki gencin daha önce de aralarında tartışmalar yaşadığını öne sürerken, olay bölgesinde büyük üzüntü ve tedirginlik hakim oldu.